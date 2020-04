Coronavirus, a Napoli pizzaioli contro. Luciano Sorbillo: «Gino non parla a nome di tutti»

LEGGI ANCHE

Sbotta sui social, cugino di Gino ed anch'egli pizzaiolo a Napoli. Non condivide le dichiarazioni difatte in questi giorni e riguardanti la decisione di non aprire le attività per l’asporto dal prossimo lunedì 27 aprile.«Spesso mi chiedo - scrivesui social - perché confondere la passione e la tradizione con il business e la politica. A nome di tutti i Sorbillo chiedo scusa a coloro che vivono di Pizzerie e si spaccano le ossa per portare la pagnotta a casa, non siamo attori, né politici, siamo umili lavoratori che non invidiano il lavoro degli altri, anzi lo apprezzano». Per Luciano Sorbillo «ci troviamo di fronte all'ennesima trovata pubblicitaria di cattivo gusto messa in atto da nostro cugino, che in autonomia e senza alcun confronto si sente il portatore nonché creatore della pizza». E conclude: «Mi scuso e vi chiedo di giustificare il gesto di una persona presa dall'egocentrismo e dal delirio dell’onnipotenza».