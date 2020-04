​Ponticelli, studenti donano i soldi dei mercatini di Natale per la ricerca contro il coronavirus

LEGGI ANCHE

L'emergenza per la diffusione del “coronavirus” ha scatenato una grande voglia di solidarietà verso chi combatte quotidianamente il virus ed è impegnato a trovare una cura efficace., direttore dell'unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’istituto tumori Pascale di Napoli che, già da diverse settimane, utilizza il farmaco anti-artrite reumatoide nella cura della polmonite interstiziale provocata dal Covid-19.I soldi donati alla fondazione, finalizzati alla ricerca per sconfiggere il terribile virus, arrivano dai “mercatini di natale” svolti nelle giornate dell'open day dell'istituto. Insieme ai propri docenti, infatti, i ventidue alunni, tra novembre e dicembre scorsi, hanno realizzato una serie di piccoli manufatti con materiali riciclati, come plastica e carta ma non solo.Un gruzzoletto che hanno deciso di devolvere alla Fondazione Melanoma che ha sede presso l'istituto Pascale di Napoli. Una decisione arrivata da ragazzine e ragazzini di tutta la classe dopo una riflessione fatta insieme alla maestra Lilli Chibbaro che li ha sensibilizzati - attraverso la didattica a distanza - sull'importanza della ricerca scientifica quotidianamente attiva per trovare cure a numerose malattie e in queste settimane particolarmente impegnata a trovare soluzioni efficaci contro il nemico invisibile che ha provocato già migliaia di decessi in Italia e nel Mondo.«Tutto è nato dall'esigenza di sentirci, noi docenti e alunni di 5 C, in qualche modo partecipi all'immane sforzo, non privo di rischi, che medici e operatori del settore sanitario hanno affrontato, con altruismo e dedizione, in questo delicatissimo periodo» dice Lilli Chibbaro. «Il sentimento di partecipazione - afferma ancora l'insegnante - è diventato sempre più forte quando abbiamo visto questo impegno concretizzarsi nelle terribili immagini che, tutti i mezzi di informazione, ogni giorno hanno portato nelle nostre case. Allora ci siamo chiesti come potevamo anche noi aiutare queste persone e insieme abbiamo trovato il modo». «Malgrado le varie problematiche che hanno sempre afflitto e che continuano ad affliggere il Sud Italia, ci ritroviamo tutti orgogliosi che sia finalmente riconosciuta un'eccellenza come quella rappresentata dal Prof Ascierto» evidenzia la maestra.Intanto proprio oggi diverse famiglie riceveranno dall'istituto comprensivo di Ponticelli i tablet per partecipare alla didattica a distanza. Trentasette dispositivi - consegnati attraverso i volontari dell'associazione di protezione civile Quadrifoglio - che rappresentano un aiuto concreto agli alunni che finora erano fortemente limitati nella partecipazione alle lezioni da casa. Saranno consegnate anche dieci sim a coloro i quali non hanno la possibilità di collegarsi a una rete internet adeguata. I dispositivi digitali sono stati acquistati grazie ai fondi ministeriali e sono affidati alle famiglie in comodato d'uso gratuito per tutto il periodo della didattica da remoto., la quale assicura che altri device saranno consegnati nei prossimi giorni per rispondere a ulteriori esigenze che emergeranno e per distribuirli anche ai bambini dell'infanzia. Per ora, infatti, i tablet sono stati consegnati agli scolari della primaria e della secondaria di primo grado. Un aspetto fondamentale, come evidenzia la preside, riguarda la possibilità di raggiungere con costanza gli alunni per i quali erano già emersi bisogni educativi speciali e di lavorare più efficacemente con quelli per i quali è alto il rischio di dispersione.«Sono più di quaranta giorni che abbiamo dovuto cambiare il nostro modo del fare scuola: la didattica a distanza non è solo un modo sterile per trasmettere i contenuti interdisciplinari ma anche una modalità per stare vicini ai nostri alunni, per entrare in relazione con loro attraverso videochiamate e messaggi» afferma Maria Neve Manganiello, docente dell'istituto. «Stiamo cercando di creare quel rapporto empatico, di sostenerli in questo momento difficile, di stare vicino non solo a loro ma anche e soprattutto alle loro famiglie. All'inizio è stata dura anche abituare i genitori a questa nuova modalità. Oggi va molto meglio: le mamme, con grande impegno e attenzione per i loro figli, ci seguono» conclude Manganiello.Al di là delle nuove modalità, la scuola, prima ancora delle singole discipline, ha insegnato ai giovanissimi l’importanza di essere solidali verso medici e ricercatori impegnati in prima linea. Con un piccolo gesto gli alunni di Ponticelli si sentono partecipi della comune battaglia contro il virus.