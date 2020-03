Coronavirus a Napoli, blitz dei vigili a Porta Nolana: chiuso ristorante pakistano abusivo

Niente licenza, niente rispetto del divieto di chiusura, allaccio abusivo del gas per cucinare le pietanze. A scendere in campo contro un ristorante gestito da immigrati nella zona di Porta Nolana i vigili urbani dell’unità operativa San Lorenzo guidata dal capitano Alfredo Marraffino coadiuvati dai colleghi dell’unità operativa P.i.c. (Polizia investigativa centrale) di cui è a capo Giuseppe De Martino, della polizia municipale di Napoli.

Gli agenti sono intervenuti in un locale al Lavinaio a conduzione familiare di una coppia di pakistani, nella tarda mattinata di oggi. All’interno i due extracomunitari erano alle prese con la preparazione di piatti, senza rispettare nessuna delle norme previste dagli ultimi decreti ministeriali per l’emergenza Coronavirus. Erano all’incirca le 10.30 quando i “caschi bianchi” in prima linea in questi giorni nelle zone di piazza Garibaldi, Porta Nolana e Vasto per il contrasto alla diffusione del Covid-19 hanno effettuato il blitz nel ristorante di vico Soprammuro che aveva la saracinesca abbassata per non destare evidentemente sospetti. In realtà l’esercizio commerciale era aperto e all’interno vi erano due persone, un uomo e una donna (la titolare), poi identificati come marito e moglie. All’arrivo dei vigili (nell’operazione sono intervenuti i marescialli Stefano Amato, Sergio Ciarnelli, Gerardo Ciminera, Maurizio Zobel e l’agente Arianna Spera) la donna era intenta a cucinare e a confezionare piatti per l’asporto. In realtà l’attività, oltre a non rispettare le misure prescritte dal Governo sulla chiusura di negozi e ristoranti, veniva gestita in maniera del tutto abusiva: dai controlli infatti è emerso che la coppia aveva eliminato il contatore del gas ed aveva effettuato un allaccio diretto.

