Coronavirus, a Napoli Giuseppe vive in un basso senza luce, acqua e gas

Si vive da settimane l'emergenza del COVID-19, la pandemia che ha chiuso il mondo nelle case. A Napoli c'è un uomo di sessant'anni che conduce la sua esistenza in un basso malmesso dei Quartieri Spagnoli, emergenza perpetua della povertà, il virus della miseria assoluta.

. Se anche gliele donassero non ha la corrente in casa e oltre alla luce gli manca anche l'acqua. Se non fosse per il vicinato che offrono da mangiare morirebbe di freddo e di fame.da allora hanno staccato la luce e l'acqua ma Giuseppe è rimasto nel buio perché non ha altre possibilità, non ha nessuno, percepisce il reddito di cittadinanza ma non non riesce a pagarsi un fitto. Il proprietario del terraneo gli ha dato tempo fino a quando cominceranno i lavori, poi dovrà trovarsi dove vivere altrove. L'acqua la recupera dalla fontana del palazzo accanto, la raccoglie in un secchio, ha solo una bombola di gas in casa che gli permette di riscaldare l'acqua su un fornello.