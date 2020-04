Coronavirus a Napoli, il vecchio Policlinico in soccorso dei pazienti non vedenti

Il Centro Malattie Oculari Rare del Primo Policlinico scende in campo in aiuto delle persone non vedenti e ipovedenti in un momento di difficoltà a causa delle restrizioni legate all’emergenza del coronavirus, mettendo a disposizione dei pazienti una consulenza a distanza, da parte di esperti del settore.



In particolare un Tecnico in Orientamento offrirà consulenza ai pazienti con l’obiettivo di guidare le persone in trattamento verso un miglioramento della qualità della vita, mediante l’acquisizione di tecniche e strategie necessarie per effettuare le operazioni indispensabili nella vita quotidiana con il più alto grado di autonomia.



Uno psicologo offrirà uno spazio di ascolto e supporto psicologico a distanza sia per i pazienti che per i loro familiari. Per prenotare tali consulenze, i pazienti potranno chiamare il numero 0815666762 o scrivere all’indirizzo : malattieocularirare@policliniconapoli.it



Il Centro Malattie Oculari Rare è stato di recente riconosciuto quale Centro di Riferimento Europeo, nell’ambito dell’European Reference Network for Rare Diseases. Inoltre, il Centro è sede dell’Unità di Terapie Oculari Avanzate, nata dalla sinergia tra Fondazione Telethon, Ateneo e l’AOU Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, unica in Italia e tra le poche in Europea, dedicata alla sperimentazione di strategie terapeutiche innovative per il trattamento delle patologie oculari rare. Gli ambienti del nuovo reparto sono dotati di una caratteristica unica in Italia: un percorso tattile “intelligente”, che, tramite il bastone elettronico e messaggi vocali sul telefonino, indirizza il paziente negli spostamenti nel reparto. Ultimo aggiornamento: 12:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA