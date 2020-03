Coronavirus a Napoli, primario positivo: sospese le attività del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare

Il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, è stato chiuso alle 22 di stasera, dopo l’acclarata positività al Coronavirus del suo dirigente medico. E’ il secondo stop forzato nel giro di poco più di 24 ore, per il presidio di Ponticelli che ieri era stato interdetto in seguito alla positività di un paziente e oggi, invece, necessita di sanificazione per il riscontro dell’infezione nel primario. La direzione generale dell’Asl Napoli 1 ha attivato le procedure per la messa in sicurezza e la sanificazione dei luoghi, emanando una comunicazione indirizzata ai dirigenti delle direzioni dei comparti sanitari coinvolti nella gestione delle assistenze ospedaliere e del 118 ma anche al Presidente della Regione Campania, al Prefetto e al Questore di Napoli.



Nelle «comunicazioni in merito alla sospensione temporanea delle attività di pronto soccorso» si apprende che «con riferimento al paziente “positivo Cotugno”, il Dirigente medico dell’Ospedale del Mare» viene disposta la «sospensione del servizio del pronto soccorso dalle 22 alle 8, fatto salvo eventuali anticipazioni». Nel documento che sottolinea come l’accertamento in merito alla presenza del Coronavirus sia stato eseguito in tempi brevi «nella sessione serale del 13.3.2020, il cui risultato puntuale è stato anticipato per le vie brevi dalla Dirigenza Generale dell’Azienda dei Colli» si forniscono anche indicazioni rispetto ai ricoverati.



«A seguito di ciò è iniziato il trasferimento dei pazienti presenti al pronto soccorso nei reparti dello stesso presidio ospedaliero ovvero- con ausilio del 118 - in altri ospedali cittadini» conclude il documento sottoscritto dal direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva e dal direttore del Dipartimento di Assistenza ospedaliera Maria Corvino.

Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 08:20

