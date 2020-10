Covid Campania, aumento record in provincia di Napoli: +448

È concentrato in grandissima parte nella provincia di Napoli l'aumento dei contagi da Covid-19 registrato oggi in Campania. Secondo quanto contenuto nell'aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute, sono 448 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel Napoletano, dove dall'inizio dell'emergenza si sono contati 10.655 casi totali.

La seconda provincia con il maggior numero di nuovi casi, e di casi totali, è Caserta: 112 nuovi casi per un totale di 2.387. Segue Avellino con 55 nuovi casi, 1.059 totali, e Salerno con 46 casi, 1.769 totali. Ultima provincia per numero di contagi è Benevento, con 20 nuovi casi per un totale di 476. Sono 76 i nuovi casi ancora in fase di verifica, per un totale di 757 nuovi casi registrati oggi in Campania.

Ultimo aggiornamento: 19:16

