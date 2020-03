Coronavirus a Napoli, rabbia in Municipalità 5: esclusa da igienizzazione stradale. Poi arriva la rettifica

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla perplessità iniziale è seguita la rabbia. Il presidente della Municipalità 5 (Vomero, Arenella)non lo dice apertamente, ma il dubbio che la rottura politica influenzi le scelte di Palazzo San Giacomo riguardo il programma di igienizzazione delle strade cittadine, trapela sia da un post pubblicato sui social che da una lettera inviata da de Luca, dall’assessore all’Ambientee dal presidente della Commissione Ambientedella Municipalità 5 e indirizzata a sindaco, prefetto e governatore. Dall’elenco degli interventi già svolti emerge un unico intervento in zona Ospedaliera (Cotugno, Monaldi, Caldarelli, Santobono) mentre da quelli da svolgere non c’è nessuna strada, piazza o corso del quartiere collinare.«Abbiamo visto fare interventi di igienizzazione su zone della città, abbiamo chiesto che si facessero sul nostro territorio e ci hanno detto di aspettare e che dopo il 14 marzo si sarebbe intervenuto anche da noi» scrive il presidente de Luca. «Con infinita pazienza – prosegue - abbiamo aspettato e intanto gli interventi continuano così come da calendarizzazione e da noi… nulla! Cosa e chi dobbiamo aspettare ancora? Assessore Del Giudice ci sei? Anche la pulizia delle strade è oggetto di trattative?» facendo intuire che l’esclusione della Municipalità 5 sia per motivazioni non gestionali, ma di altra natura. Nella missiva di stamattina Paolo de Luca chiede che vengano svolte misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19 ricordando che «secondo informazioni – strappate per le vie brevi – il programma, in corso di costruzione, sarebbe definito prediligendo i c.d. “assi viari principali”. Orbene, tenuto conto di tale indicazione, si evidenzia che nulla è dato conoscere circa la sanificazione-igienizzazione delle seguenti strade» e prosegue con l’elenco delle isole pedonali, di aree frequentate essendoci supermercati h24 e farmacie, e stazioni di metropolitana e funicolari, cioè quelle dove pur non essendoci assembramenti è evidente la frequentazione ancora alta.Due ore dopo è arrivata «l’integrazione» da parte del Comune di Napoli che ha comunicato gli interventi domani 17 marzo in Via Scarlatti angolo via Morghen, Piazza Vanvitelli, Via Scarlatti tratto pedonale, Via Luca Giordano tratto pedonale, Via Scarlatti fino al ponte di Via Cilea (dalle ore 5 del mattino); mercoledì 18 marzo sarà la volta di Via Cilea mentre giovedì 19 marzo di Piazza Muzii e Piazzetta Arenella, Via Niutta, Via Piscicelli, Via Ruoppolo, Via Giotto.Immediato il commento del presidente della Municipalità 5: «Allora non rimanere in silenzio paga? Ma perché bisogna incazzarsi sempre? E in ogni caso sia chiaro: la Municipalità 5 ha avuto quello che hanno avuto gli altri territori. Nessun regalo».