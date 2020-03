Coronavirus a Napoli, la vittoria di Federica: «Cotugno, così ho raccolto trecentomila euro sul web»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica De Masi, 23 anni, è una studentessa iscritta al sesto anno di Medicina. Con il suo compagno di corso, Alessandro Ruggiero, ha avuto una idea che, in poche ore, ha fatto il giro del web. QUn foundraising destinato alla azienda Ospedale dei Colli e, in particolare, al centro di malattie infettive. In poco più di ventiquattro ore, Federica e Alessandro, sono riusciti a raccogliere quasi trecentomila euro, una cifra sorprendente che sarà utilizzata per acquistare nuovi ventilatori o altro materiale necessario a favorire le terapie e, dunque, la guarigione di chi combatte contro il virus.«Ho un futuro da medico, non potevo permettermi di rimanere a guardare. Volevo offrire il mio contributo in una situazione di emergenza come questa: non sapendo in che modo avrei potuto fare la mia parte, ho iniziato a navigare su internet fino a quando non ho trovato la soluzione».«Sì, grazie a una piattaforma autorizzata. La stessa che hanno utilizzato Fedez e la Ferragni per supportare la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano messa a dura prova dall'emergenza coronavirus. In meno di 24 ore hanno raggiunto, e superato, la cifra di 3 milioni di euro».«Mai avrei immaginato di raccogliere una cifra del genere. Non sono una influencer e non mi conosce nessuno. Sapete quanto ci ho messo a organizzare tutto questo? Dieci minuti: è bastato consultare la pagina Internet e seguire le indicazioni».«Mi ha dato una mano il notaio Dino Falconio, un caro amico, che si è offerto di starmi accanto in questa operazione di grande solidarietà che sta andando ben oltre le aspettative. E poi, un po' alla volta, si sono aggregati i miei colleghi universitari, e anche tanti specialisti: tutti in campo per raccogliere più fondi possibili».«L'iniziativa è stata rilanciata su tanti profili social. E, in fin dei conti, non costa davvero nulla offrire un piccolo contributo per aiutare medici e scienziati che, in queste ore, stanno facendo un lavoro importantissimo. Noi abbiamo pensato di supportarli concretamente così. D'altronde non siamo in Lombardia dove sono più attrezzati a fronteggiare l'emergenza. Qui non abbiamo né i materiali e né le attrezzature sufficienti a contrastare l'epidemia».«La raccolta fondi prevede un limite massimo oltre il quale non è più possibile donare».«Cinquecento euro e manco pensavo di arrivarci. Contavo sui regali dei miei amici visto che tra qualche giorno è il mio compleanno, niente di più».«No. Non sapevo nemmeno se ce l'avrei fatta a mettere insieme 500 euro, che cosa andavo a dire? La mia idea era quella di raccogliere una cifra simbolica e poi consegnarla al direttore generale in segno di solidarietà da parte di un gruppo di futuri medici».«Certo. Mi sarei fermata anche a trecentomila, il direttore mi ha chiesto di arrivare a mezzo milione come quota da raggiungere. Aspettiamo ancora un paio di giorni, massimo tre, e poi si chiude comunque: i soldi servono adesso, non si può aspettare troppo, abbiamo già abbastanza».«È molto semplice: ho messo il link sul mio profilo facebook che, ovviamente, è aperto. Ma si può offrire un contributo anche andando sulla pagina gofundme.com e seguendo le indicazioni. Sappiate che anche cinque euro possono fare la differenza».