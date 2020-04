Coronavirus a Napoli, baristi e pastorai dei Decumani allo stremo: «Accessi limitati ma si apra»

Non si sono arresi nemmeno un istante dal giorno della chiusura forzata: i bottegai dei Decumani sono rimasti in attesa del momento della riapertura pronti a rimboccarsi le maniche, ché tanti di loro sono abituati alla sofferenza e sono pronti a insegnarla pure ai nuovi arrivati.

Adesso che vedono stagliarsi all'orizzonte la fase 2 scalpitano, vorrebbero sapere fin d'ora come ripartire e hanno deciso di mettersi subito in moto.



che riunisce tanta parte delle botteghe dell'area dei Decumani: s'è messo ad ascoltare le esigenze del territorio e ha cercato di radunare tutte le richieste delle attività commerciali della zona in una lettera che ha inviato al presidente della Regione De Luca.

Al Governatore gli esercenti del centro storico rivolgono in sostanza un'unica domanda, anche se è suddivisa in varie declinazioni: sapere in anticipo quali saranno le norme da rispettare per adeguarsi in tempo ed essere pronti alla ripartenza.



A dire la verità la richiesta nasconde anche altri quesiti perché, non sapendo a quali attività verrà data la precedenza sula riapertura, l'architetto Casillo che scrive a nome di oltre 120 esercenti dell'area, gioca d'anticipo e chiede di considerare tutte le attività come primarie, dai bar alle pizzerie, dalle botteghe artigianali ai take away, dai ristoranti ai pastorai.

E per mostrare rispetto e rigore verso le, norme anti contagio, i negozianti dei Decumani si dicono pronti ad auto-limitarsi, a contingentare gli ingressi nei rispettivi locali: «Nei bar, ad esempio si potrebbe consentire l'ingresso di due clienti per volta, così le distanze potrebbero essere rispettate. Anche nei negozi di artigianato potrebbe essere così - l'architetto Casillo mette sul tavolo tutte le possibili sfumature della riapertura - per quanto riguarda le botteghe dei pastorai, invece la questione è diversa e merita un approfondimento a parte».



La questione dell'artigianato presepiale è molto importante, ovviamente, per i Decumani. I maestri dell'arte della creta hanno paura di non rientrare nel novero delle attività che possono ripartire e chiedono attenzione particolare: «Non è necessario che ci siano permessi speciali per riaprire i negozi di San Gregorio Armeno, anche se a noi farebbe piacere recuperare il contatto con la gente - spiega Casillo - l'importante, però, sarebbe consentire agli artisti presepiali di poter riaprire i laboratori e permettere loro di ricominciare a produrre pastori. Così sarebbero pronti almeno alla vendita online e potrebbero anche iniziare la produzione per il prossimo Natale che sembra lontano ma per il mondo dei presepisti è già dietro l'angolo».

Pensare alla riapertura totale del centro storico fa venire in mente folla, ressa, persone le una sulle altre, esattamente l'opposto di ciò che deve accadere in questi giorni. Il racconto fa sorridere Francesco Chirico, presidente della seconda municipalità che ricomprende un pezzo di Decumani: «I giorni della grande folla ai Decumani purtroppo non sono molto vicini. Bisognerà riconquistare i turisti prime di rivedere la ressa, per ora accontentiamoci della riapertura graduale e nel rispetto delle regole».



Sulla questione del possibile sovraffollamento, però, l'Associazione Corpo di Napoli s'è già messa al lavoro cercando di ipotizzare flussi e possibilità di affollamento per proporre alternative e anche un contingentamento di accessi, se fosse necessario: «Ma per adesso si tratta solo di uno studio, la realtà ci dice che siamo ancora chiusi e abbiamo solo una gran voglia di tornare a riaprire - sorride l'architetto Casillo - anzi il primo appello lo lanciamo fin d'ora ai napoletani: quando si potrà tornare in strada venite qui nel cuore della città. Non è necessario che spendiate soldi nei negozi, nei bar, nelle botteghe. Ci basterà guardarvi, sapere che siete vicini a noi, alla storia di Napoli, per trovare la forza di ripartire».

A dire la verità dietro il messaggio cumulativo dell'associazione ci sono tanti singoli sos lanciati dagli imprenditori che aspettano solo di ripartire. Sono appelli che contengono preoccupazioni e aspettative, speranze e paure, è come se ogni imprenditore ripartisse da zero e cercasse di avere nuove certezze. Giuseppe Stefanelli del bar Neapolis a piazza San Domenico Maggiore, ad esempio, chiede se e quando arriveranno segnali dal Governo centrale e da quello locale: «Noi aspettiamo che arrivino notizie sugli eventuali aiuti sotto forma di sgravi fiscali a livello nazionale - spiega - ma chiediamo pure al Comune di farci sapere se intende sostenere la rinascita della città o restare a guardare». Sembrano domande banali, sono macigni sul futuro delle imprese.

