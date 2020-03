Coronavirus a Napoli, rilevatori termici e triage per i detenuti che vanno a Poggioreale

Rilevatori termici, tensostruttura per il triage primo ingresso dei detenuti, guanti, mascherine, igienizzante, bonifiche e sanificazione dei luoghi maggiormente frequentati: queste le misure di prevenzione attivate nel carcere napoletano di Poggioreale, istituto penitenziario tra i più grandi ed affollati d'Europa, per fronteggiare il coronavirus.

Secondo quanto rende noto Luigi Castaldo, segretario regionale dell'Osapp in Campania, «finora si sono presentati solo due casi sospetti, due persone arrestate e destinate alla detenzione che, a fini precauzionali, sono state collocate in locali appartati, sotto stretta sorveglianza sanitaria, a dimostrazione di un'attività concreta e scrupolosa di monitoraggio. Per altri due, anche questi sospetti, è stata disposta la quarantena sorvegliata ai domiciliari». Proprio l'elevata densità della popolazione carceraria del «Salvia» ha spinto il dirigente medico Irollo e il direttore Berdini «a un gran lavoro precauzionale e cautelativo posto in essere per evitare il proliferarsi del coronavirus», sottolinea Castaldo che auspica «la massima scrupolosità nell'esecuzione delle disposizioni emanate dal provveditore della Campania Fullone, e spirito di collaborazione nell'attenersi coscienziosamente alle indicazioni emanate dal Ministero della Salute».

