Coronavirus a Napoli, tensioni ai supermarket: «Dateci le mascherine o non lavoriamo più»

Il cibo non manca, i negozi di alimentari ne sono provvisti esattamente come prima della diffusione dell’epidemia e per i napoletani fare la spesa non è un problema. Le preoccupazioni legate ad un’improvvisa carenza di derrate alimentari sono del tutto immotivate, secondo gli addetti ai lavori. E perciò le file dinanzi ai supermercati dovrebbero essere evitate a tutti i costi. Nella Napoli alle prese con il Coronavirus l’offerta di beni di prima necessità è più che sufficiente. Gli esercizi commerciali esentati dal blocco delle attività, disposto dal governo per tanti altri settori, offrono le garanzie necessarie. Ma da ieri pomeriggio alcuni titolari di supermercati denunciano l’impossibilità di reperire le mascherine per i dipendenti. Un’assenza che potrebbe determinare la chiusura di qualche esercizio. Ancora troppo presto per lasciarsi prendere dal panico, ma di certo è una questione che dovrà essere risolta in tempi brevi.

Ieri mattina nella piccola e grande distribuzione non è stato difficile fare la spesa. «L’offerta è sufficiente per poter portare a casa i prodotti di prima necessità, e mi riferisco agli alimentari con salumerie e supermercati», spiega Vincenzo Schiavo, presidente interregionale di Campania e Molise di Confesercenti. Per Schiavo occorre però sottolineare altri aspetti. «Stanno funzionando tutti un po’ a rilento perché la necessità di far entrare poche persone per volta allunga i tempi. Tuttavia questi esercizi stanno dando servizi alla comunità pur non avendo incassi rilevanti. Ci sono file interminabili all’esterno perché alcuni temono ancora che il cibo possa mancare da un momento all’altro. Ma non è così. I cittadini possono stare tranquilli ed evitare gli assembramenti dinanzi ai supermercati già dalle sette del mattino, come è accaduto in alcune zone. Abbiamo invitato gli imprenditori ad avvisare la clientela che i prodotti non mancheranno mai. Ormai c’è una buona offerta in tutta la città, sia nella grande che nella media distribuzione. Non c’è un’area che non sia coperta». L’offerta adeguata di prodotti alimentari si traduce anche nella possibilità di fare la spesa a pochi passi da casa, evitando di fare percorsi troppo lunghi. Per il Coordinamento dei centri commerciali, che ha effettuato una mappatura dei negozi aperti in città, l’unica difficoltà registrata ieri è un rallentamento nella fornitura. «Molte aziende che effettuano la distribuzione ai negozi di alimentari- spiega Mauro Pantano - hanno ridotto il personale e perciò l’approvvigionamento è più lento. L’attesa è un po’ più lunga rispetto a prima. E in alcuni esercizi manca talvolta la pasta perché i consumatori tendono ad acquistarne in grandi quantità». Nell’indagine effettuata dal Coordinamento, i supermercati censiti sono 42 con una prevalenza nella zona collinare, a Fuorigrotta e nei pressi della stazione centrale. Molto ampia anche l’offerta di salumerie e macellerie.



L’impossibilità di reperire le mascherine, però, potrebbe creare notevoli problemi alla grande distribuzione. «Per i nostri tre punti vendita Conad di corso Malta, Piazza Poderico e Corso Umberto - sottolinea l’amministratrice Simona Perez - non riusciamo ad averle. Ci siamo rivolti alla Protezione Civile e all’Asl ma ci hanno risposto che non ci sono. I nostri 120 dipendenti non si sentono protetti e non vogliono più venire a lavorare. Oggi Conad mi manderà 20 mascherine chirurgiche ma forse non basteranno. Se non ne avremo, tra qualche giorno potremmo essere costretti a chiudere».«C’è un grave problema di sicurezza dei dipendenti. Il governo e la Protezione Civile ci dovrebbero dare una mano. Abbiamo fatto delle mascherine con carta da forno ma non possiamo andare avanti in questo modo».

Per le associazioni, intanto, occorre tornare a ragionare anche sul recente decreto del premier e sulla crisi delle imprese. «Il governo deve essere più chiaro», riprende Schiavo. «Ci sono ancora punti oscuri. Bisogna chiudere tutto, fatta eccezione per i beni di prima necessità, per poter poi riaprire. Devono intervenire anche le Camere di Commercio della Campania. Sono anni che incassano soldi dalle aziende. È ora che aprano il loro fortino per aiutare le imprese». Confesercenti stima una riduzione dei consumi sul territorio nazionale di 18,8 miliardi e una contrazione del Pil dell’1,4%. In Campania il calo dei consumi viene valutato intorno ai 500 milioni di euro, concentrati prevalentemente nei settor

