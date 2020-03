LEGGI ANCHE

E’ così che vengono descritti i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari in una delle note sindacali che, in questi giorni, hanno "alzato la voce” per denunciare le carenze di risorse e di organizzazione nell’ambito ospedaliero in Campania. Nel documento della triplice alleanza sindacale di “Potere al Lavoro”, “Usb” e “Usla”, i dispositivi di protezione vengono paragonati alle «armi» che mancano ai sanitari immaginati come soldati al fronte. L«Nonostante le diverse disposizioni ministeriali e regionali non si riscontra ancora un’adeguata risposta alle criticità riscontrate con cronica carenza di organizzazione e di presidi» si legge nel documento datato 12 marzo 2020 che fa particolare riferimento ai «reparti di area critica che più di tutti si trovano ad accogliere i casi sospetti o accertati di Covid-19». «Le tende per il pre Triage non funzionano adeguatamente e i casi probabili di Coronavirus continuano ad essere accolti all’interno del pronto soccorso» denunciano i sindacalisti dell'Ospedale del Mare che puntano il dito anche sulle carenze croniche che, in questo momento più che mai, pesano sulle condizioni in cui di deve fornire assistenza.«Non ci sono dispositivi di protezione individuale sufficienti» chiarisce la triplice alleanza sindacale aggiungendo che se è vero che per quanto riguarda mascherine, guanti e occhiali si tratta «di un’ emergenza nazionale», non è così per altri presidi “ordinari “ che dovrebbero essere in quantità sufficiente. La lista dei disagi è lunga. La nota denuncia, infatti «l’ingiustificata carenza di tubi corrugati e caschi c-pap monouso per le ventilazioni meccaniche non invasive che possono evitare l’intubazione, la carenza di maschere per ventilazioni meccaniche non invasive eil fatto che le poche presenti vengono “sanificate” adattate perché mancano le misure specifiche». Mancano «termometri e, attualmente fra Pronto Soccorso, Osservazione Breve e Medicina d’Urgenza è presente un solo termometro a infrarossi che rileva la temperatura senza contatto- insiste la nota- mancano i termometri da timpano monouso e ci sono solo gli ascellari». L’elenco dei presidi carenti continua, indicando anche la mancanza di gorgogliatori per l’ossigenzazione, set di areosol monouso e molto altro. Infine i sindacati fanno riferimento anche alla mancanza dei dispositivi di protezione per i medici di famiglia, gli operatori nei centri vaccinali e nei Sert, questi ultimi particolarmente a rischio per la presenza di pazienti immunodepressi o con patologie a carico come l’Hiv.Sulla scia della “rivolta sindacale” che sta raccogliendo il malumore del comparto sanitario anche le “Federazioni Sindacati Indipendenti” hanno richiesto «l’intervento delle forze politiche e sociali» per fornire urgentemente il personale ospedaliero dei dispositivi di protezione. «Gli operatori sanitari non chiedono ringraziamenti ma fatti- si legge nella nota sottoscritta dal segretario aziendale del Cardarelli, Enzo Santangelo e dal segretario territoriale, Antonio Cascone – i sanitari non devono essere lasciati soli in questa che è una guerra senza confini». In alcuni casi, le richieste sindacali riguardano un preciso presidio come ad esempio il Cardarelli. «All’ospedale Cardarelli sono stati accorpati più reparti di Chirurgia Specialistica, oltre al blocco dei ricoveri ordinari ma ci chiediamo come si intende procedere per il trattamento chirurgico delle patologie tumorali» annunciano i sindacalisti del Coordinamento Aziendale Cobas.«Avevamo proposto la possibilità di attrezzare un intera palazzina, la M ad unità operativa anti Covid-19 con personale pronto ed attrezzato con i rispettivi dispositivi di protezione individuale e la possibilità di creare un percorso di pronto soccorso alternativo al trattamento di altre patologie, in particolare per pazienti infartuati, emorragici seri e con situazioni acute» scrivono i Cobas nella nota inviata ufficialmente oggi alla direzione del presidio. La questione riguarda l’accorpamento dei reparti di chirurgia «senza prendere in considerazione i pazienti affetti da patologie tumorali- si legge nel documento – bisogna tutelare i pazienti con un sistema immunitario già compromesso, alla luce delle tante infezioni autoctone che si sono verificate al Cardarelli e che hanno portato più volte la direzione a sanificare locali come il Pronto Soccorso, l’Osservazione Breve e altre Unità operative». La richiesta dei Cobas Cardarelli oltre ai dispositivi di protezione per tutti gli operatori sanitari, è indirizzata a «rivalutare l’accorpamento dei reparti per garantire ambienti salubri per i i pazienti affetti da patologie tumorali».Anche la categoria degli specialisti ambulatoriali interni alle strutture ospedaliere, ha richiesto a gran voce una maggiore tutela degli operatori. «Noi specialisti ambulatoriali vogliamo continuare ad assistere perchè le patologie dei nostri pazienti di certo, non si fermano di fronte al Coronavirus – si legge nella nota sindacale Sumai Assoprof- proprio in questo momento è importante tenere sotto controllo le criticità che predispongono purtroppo a un esito infausto in caso di infezione». La richiesta, firmata dal segretario regionalee dai segretari delle 5 province campane, è inevitabilmente sempre la stessa. «Chiediamo che si provveda con urgenza a fornire i dispositivi di protezione individuale sia per le visite ambulatoriali che domiciliari».«Bisogna incentivare la produttività laboratori che processano tamponi per favorire risposte rapide- scrivono i sindacalisti Cimo- vanno adottate le medesime procedure operative nei Pronti Soccorso e negli ospedali con Dea della Regione Campania, prendendo spunto dalle aziende in prima linea per quantità dei casi trattati». L’accento viene messo sul fatto che «in tutti gli ospedali e reparti Covid-19 vanno standardizzate le modalità operative e terapeutiche». Infine, la richiesta della Cimo alle autorità sanitarie della Regione Campania riguarda la «sicurezza dei lavoratori» e la possibilità quindi di sottoporre tutti i sanitari al tampone perché «un medico positivo al Coronavirus non è più una risorsa ma un pericolo» scrive il segretario regionale Antonio De Falco. «In questa corsa contro il tempo gli operatori sanitari continuano ad ammalarsi e a combattere una guerra con poche armi e senza scudi» conclude il segretario regionale dell’Anaao Assomed, Vincenzo Bencivenga che, come gli altri sindacalisti, invoca soluzioni urgenti.