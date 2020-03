Coronavirus a Napoli, il saluto dei poliziotti agli operatori dell'Ospedale del Mare

Sono arrivati per un omaggio a tutti gli operatori degli ospedali in prima linea in questi giorni. Loro che in prima linea ci sono da sempre, ma contro un nemico visibile, hanno voluto salutare con il suono delle sirene medici, infermieri e tutto il personale che in queste settimane si spende contro un nemico invisibile a rischio della propria vita.



I poliziotti di Napoli hanno scelto l'Ospedale del Mare per attivare le sirene delle auto e fare il saluto militare come segno di rispetto e apprezzamento per quanto fanno gli operatori della struttura sanitaria.

Sembra che proprio gli agenti, però, hanno notato che le guardie giurate particolari della Security Service che presidiano l'ospedale erano senza mascherine e dispositivi di protezione, anche se sono in servizio in un ospedale ad alto rischio. La denuncia arriva da Carlo Landolfi di Noi contro la malasanità.

