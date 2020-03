E' proseguita anche oggi il programma di sanificazione straordinaria delle strade della città. Oggi ha interessato Calata Capodichino, via Arenaccia, via Santi Giovanni e Paolo, via Carlo De Marco, via Profumo, via Michele Guadagno, via Macedonia, piazza Sant’Erasmo vecchia ma anche la zona dei Miracoli e Chiaia. Si è anche proceduto all'igienizzazione dell' incubatore di imprese di via Maturano a S. Giovanni a Teduccio.

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA