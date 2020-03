A Napoli, in via Santa Maria Antesecula e in via Cristallini ma in generale in tutto il quartiere Sanità la gente indossa mascherine e guanti per difendersi dal Covid 2019 ma nulla può contro i cumuli di rifiuti e il cattivo odore li le mascherine non bastano.

Alla paura del contagio si unisce quella per la crisi rifiuti che scoppia con i primi caldi. Una vergogna lo sfregio fatto al quartiere dove anche nella recente campagna elettorale sindaco e i suoi alleati sono venuti a chiedere i voti.

Ultimo aggiornamento: 13:41

