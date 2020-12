Folla di ragazzi in strada a Napoli, lancio di sassi contro auto dei carabinieri: 6 denunciati

Sassi contro l'auto dei Carabinieri dopo essere stati sorpresi in assembramento in strada. È successo la scorsa notte in via Ravello a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli. La pattuglia dei Carabinieri ha notato il gruppo di ragazzini in strada nonostante il coprifuoco; questi, alla vista dei militari, sono scappati ma alcuni di loro hanno preso dei sassi lanciandoli contro l'auto, danneggiando lievemente il parabrezza. I Carabinieri sono comunque riusciti a identificare 6 giovani, 4 maggiorenni e 2 minorenni di 15 e 17 anni, tutti incensurati. Sono stati tutti denunciati per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati multati per violazioni alle normative anti Covid.

