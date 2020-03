«Sció sció Coronavirus», il cartello di speranza su un palazzo di Napoli

LEGGI ANCHE

NAPOLI - «Sciò sciò Coronavirus»., al civico 466, dove alcuni bambini che risiedono nello stabile e nella zona hanno deciso di esorcizzare il momento difficile e complesso che sta vivendo tutta la città, tutto il Paese e in verità il mondo intero. Lo hanno fatto disegnando pulcinella, seduto su un ferro di cavallo, con due corni rossi portafortuna tra le mani. Un modo per scacciare via la paura del Covid-19.«Un bel messaggio, un messaggio di speranza – racconta un residente – Agli occhi, alla voce e alle mani dei nostri bambini affidiamo questo grido di speranza. Un momento difficile, per noi adulti come per tutti i nostri piccoli. Speriamo passi presto». Intanto alcuni giovani della zona, di piazzetta Cesarea, hanno affisso dei cartelli su tutti i palazzi, nella parte iniziale del Corso Vittorio Emanuele, dando appuntamento tutte le sere alle 18,30 per un momento musicale, di ritrovo, dai balconi.