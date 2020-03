Coronavirus, a Napoli nelle scuole si torna in classe: è caos certificati medici

Ultimo giorno di vacanza forzata. Da domani tutti sui banchi di scuola e nelle università. Le pulizie straordinarie sono state eseguite. A dare il primo via libera, sentiti ovviamente la Protezione civile nazionale e il ministero della Salute, il governatore Vincenzo De Luca. E dunque le attività didattiche riprendono, fermo restando che ci può essere sempre qualche sindaco che prenda decisioni diverse senza seguire le indicazione della Regione. Si torna in classe anche a Napoli e si spera che gli alunni - spiega l’assessore all’Istruzione del Comune Annamaria Palmieri - «rientrino, perché non c’è alcun motivo per restare chiusi in casa. Ad avere un peso nelle decisioni dei genitori è sempre la paura e le informazioni che generano confusione».

CAOS CERTIFICATI

Studi pediatrici presi d’assalto. Alcuni dirigenti scolastici, alle prese con le richieste dei genitori sul nodo certificati medici, sono andati nel panico. Serve o non serve? In base alle indicazioni del ministero dell’Istruzione, fino a nuove disposizioni, chi è stato assente per più di cinque giorni può rientrare a scuola solo dopo la presentazione del certificato del medico di base. Non basta più l’autocertificazione. Diversa la situazione in Campania. E a Napoli. L’allarme certificati è stato sollevato da Antonio D’Avino, vicepresidente nazionale Federazione Italiana dei Medici Pediatri e già segretario provinciale a Napoli. «Centinaia d famiglie - spiega D’Avino - sono in subbuglio a causa dell’orientamento di molti dirigenti scolastici a richiedere certificazione medica per il ritorno in classe domani. Una situazione paradossale e rischiosa. Occorre un chiarimento visto che l’assenza dei bambini non è stata legata a malattia bensì a giorni di festa già programmati dal calendario scolastico». A fare chiarezza una nota del direttore scolastico regionale Luisa Franzese e del direttore generale tutela Salute Coordinamento sistema sanitario regionale Antonio Postiglione. Tre i punti chiave della nota inviata ai direttori generali delle Asl e a tutti i dirigenti scolastici. Primo: per il rientro non occorre portare il certificato medico. Secondo: la certificazione si rende necessaria solo se l’alunno sia stato «assente per un periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche per il Carnevale (24 e 25 febbraio). Terzo: fino al 15 marzo, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio per le assenze superiori a cinque giorni la riammissione avviene dietro presentazione di certificato.

LE PULIZIE

È stata una corsa contro il tempo. L’assessore Palmieri ammette che c’è stato un momento di confusione nella prima giornata quando si doveva stabilire chi faceva cosa. Superata l’impasse si è andati avanti spediti. E ora tira un sospiro di sollievo. «Mancano ad oggi solo 40 scuole tra superiori e nidi da pulire, in tutte le municipalità sono state effettuate le igienizzazioni straordinarie - spiega Palmieri - un lavoro enorme portato a termine grazie al coordinamento messo in campo e allo spirito di collaborazione di tanti attori in particolar modo della professionalità della Napoli Servizi e della Asl Napoli 1. Dopo un giorno di spaesamento tutti ci siamo messi insieme per raggiungere l’obiettivo, è stata una grande prova di amore per la scuola». Più di 460 i plessi che sono stati igienizzati. Ad un ritmo di anche più di 50 al giorno. Dai nidi alle materne comunali, dalle elementari alle medie fino ai licei. Qualche istituto superiore di secondo grado ha scelto di procedere per proprio conto e di chiedere poi il contributo messo in campo dalla Città metropolitana per effettuare gli interventi richiesti. Ora resta solo il ripopolamento delle classi. Insiste l’assessore Palmieri: «Mi auguro che non ci siano defezioni e timori da parte dei genitori, tutto quello che si doveva fare è stato fatto».

