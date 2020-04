Coronavirus a Napoli, scuole chiuse e trasporto scolastico al palo: «Categoria in ginocchio»

LEGGI ANCHE

Con la chiusura definitiva delle scuole, che probabilmente riapriranno direttamente a settembre, una intera categoria di lavoratori rischia di pagare un prezzo altissimo per l'emergenza Coronavirus. Negli scorsi giorni l'associazione "TS Napoli, Trasporto Scolastico", sigla che conta circa cento iscritti tra gli autisti in servizio per il Comune di Napoli, ha lanciato un accorato appello al Comune e alla Regione per chiedere un aiuto concreto a salvaguardia della categoria. Subito dopo Carnevale, infatti, il trasporto scolastico è stato di fatto bloccato a causa dell'emergenza e centinaia di lavoratori sono rimasti praticamente senza lavoro e senza tutele di alcun tipo.«Il lockdown cittadino non permette a questi lavoratori di lanciare un grido d'aiuto alle istituzioni competenti - si legge nel testo della missiva inviata al sindaco di Napoli, al presidente De Luca e all'assessore ai trasporti Luca Cascone dal presidente dell'associazione Federico Capecelatro - al termine dell'attuale stato emergenza le, con ogni probabilità questi lavoratori temono che continueranno ad essere penalizzati nel trasporto degli alunni, non avendo ricevuto d oggi alcuna direttiva su come dovrà svolgersi il nostro lavoro».Alla base dell'esclusione di centinaia di lavoratori dagli aiuti finanziari la particolare forma giuridica degli stessi. Gli autisti, infatti, risultano essere soci di una cooperativa - condizione necessaria per espletare il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune - motivo che li esclude dalla possibilità di richiedere aiuti economici. Un controsenso per centinaia di lavoratori che, di fatto, sono lavoratori dipendenti ma risultano inquadrati in una cooperativa.Dallo scorso 20 aprile - data d'invio della lettera - ad oggi alcuna nessuna risposta ne dagli uffici tecnici del Comune e ne, tantomeno, dagli uffici regionali. Il silenzio delle istituzioni di fronte ad una situazione che rischia di protrarsi ancora per mesi - non è stato specificato come dovrà essere svolto il trasporto scolastico alla ripresa delle scuole - e che rischia di affossare intere famiglie di lavoratori costretti a far fronte a tutte le spese relative al mantenimento dell'automezzo utilizzato per il servizio.L'unica risposta che sarebbe arrivata - in via del tutto ufficiosa - dal Comune di Napoli è un impegno, allo stato attuale ancora sulla carta, a chiedere al Governo lo stanziamento di un "reddito di quarantena" che comprenda anche la categoria dei lavoratori del trasporto scolastico., probabilmente il presente è a tinte ancora più fosche. Moltissimi lavoratori già da diverse settimane sono al collasso economico e stanno sopravvivendo solo grazie agli aiuti da parte delle tante associazioni di volontariato. Una situazione di "stallo" dalla quale gli autisti del trasporto scolastico vogliono uscire a tutti i costi, rilanciando con una proposta al Comune di Napoli.«Noi non chiediamo semplicemente sussidi economici - spiega- nelle prossime settimane, quando ci sarà la riapertura graduale e le persone cominceranno ad uscire in strada, ci sarà la necessità di potenziare il trasporto pubblico. Come tutti sanno Anm non sembra in condizione di poter garantire il servizio con le nuove norme che impongono una portata limitata agli automezzi. Chiediamo ufficialmente al Comune di prendere in considerazione la possibilità di servirsi anche di noi lavoratori del trasporto scolastico per un affiancamento al servizio di linea normalmente offerto da Anm».