A Marano il commerciante Salvatore Esposito, titolare dell'omonima sartoria, ha deciso di sfidare i divieti imposti dalle norme anti Covid. Negozio aperto, insomma, anche stamani e appello agli altri colleghi del settore. «Anche noi - spiega Esposito - potremmo gestire in assoluta sicurezza l'afflluso nel locale. E' una palese ingiustizia: vedo assembramenti in strada e nei piccoli esercizi commerciali, perché noi del settore abbigliamento non potremmo fare altrettanto?».

L'appello: «Invito i miei colleghi ad aderire all'iniziativa. Non siamo degli sprovveduti e anche noi abbiamo a cuore la sicurezza nostra e dei nostri clienti - aggiunge il noto esercente - Dopo tanti mesi, e gravi perdite economiche, è giunta l'ora di far sentire anche la nostra voce».

