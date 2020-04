Coronavirus, a Napoli si vendono sigarette di contrabbando al Vasto

La vendita in strada di sigarette di contrabbando, non si ferma neanche durante la pandemia. Nei vicoli del Vasto, dove gruppi di extracomunitari continuano a riunirsi durante il giorno, il mercato dell’illegalità prosegue sotto gli occhi di tutti. Una situazione che mette in allarme i cittadini, stanchi di dover assistere impotenti a queste scene di anarchia in uno dei quartieri più popolosi della città.



«Sono sempre in strada - denunciano i residenti - a vendere mercanzie, cibo e sigarette di contrabbando. Questa cosa è inaccettabile perché non solo mette in luce le irregolarità costanti di chi va contro la legge, ma ci mette tutti in una condizione di pericolo. Si creano assembramenti e non vengono rispettate le distanze di sicurezza, prescritte dalle disposizioni del governo. Al Vasto le cose non vanno bene perché nonostante il lavoro dello forze dell’ordine, siamo solo noi a restare chiusi in casa. Mai come ora chiediamo più controlli e azioni mirate a contrastare l’illegalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA