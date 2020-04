Coronavirus, Ponticelli messa a ferro e fuoco per omaggiare un detenuto: «Assembramento grave, va punito»

Sabato notte di delirio a Ponticelli, messa a ferro e fuoco da un gruppo di persone che hanno violato tutte le restrizioni imposte dal governo. In piena emergenza Covid-19,con tanto di luci, casse e scenografia, si sono riuniti sabato notte per strada per omaggiare un detenuto e augurargli una “presta libertà” e commemorare i defunti

«Un assembramento in piena regola, pericolosissimo. Una storia di criminalità, condita da botti pesanti, fuochi d’artificio e caos. Una fatto di una gravità inaudita, sconcertante, che ha reso necessario l’intervento di diverse volanti delle forze dell’ordine. Questa gente ha messo a rischio la salute di tutti, e va punita duramente per questo. Violare le regole, per motivi così futili e insensati, è da criminali incoscienti. E poi parlano di diritti e protestano. Purtroppo una fetta della nostra comunità continua ad attentare la nostra sicurezza, rischiando di vanificare gli sforzi fatti. Un grosso grazie alle forze dell’ordine prontamente intervenute per ripristinare l’ordine e ai tanti cittadini onesti della zona che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. Ma ora serve il pugno ancora più duro, o non ne usciremo mai». È quanto dichiarato da, consigliere regionale dei Verdi.