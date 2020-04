Coronavirus, a Napoli spesa a casa in 24 ore e senza difficoltà attraverso una startup

LEGGI ANCHE

Hanno trent’anni ed in questo momento di pandemia da covi-19 hanno deciso di darsi da fare per aiutare chi è in difficoltà. Sonoche proprio mentre stavano per realizzare il loro sogno, hanno dovuto fermarsi per aspettare tempi migliori. Il loro locale – al Centro Direzionale di Napoli – era quasi pronto per essere inaugurato, ma il coronavirus li ha costretti ad un stop doloroso ed inatteso. Questo però non li ha scoraggiati.Per chi non riesce a provvedere alle provviste di tutti i giorni. Una difficoltà concreta che è stata intuita e che in tempi record si è trasformata in una start-up: TiSpeso.it.«lo facciamo – spiega Ilaria – con il desiderio di contribuire umanamente alla gestione di questo momento complesso. Abbiamo deciso che i ricavi di questo periodo saranno devoluti in beneficenza. Poi, a fine emergenza, chissà. Siamo fiduciosi che questo modello possa essere esportato anche fuori Napoli e diventare un progetto imprenditoriale vincente. Ma saranno altri tempi, ora l'importante è uscire insieme, e più forti, da questa pandemia».Vero punto vincente dell’idea però, è quello costituito dal fattore umano. Con pochi click, dopo aver ordinato la spesa, un personal shopper si prenderà carico dell'acquisto dei prodotti, selezionandoli e garantendo – attraverso un fattorino – la consegna della spesa a domicilio in 24 ore.«Da eterni innamorati della vita – conclude Vincenzo – abbiamo sentito il dovere etico e morale di mettere in campo le nostre risorse per fare qualcosa che portasse del positivo alla comunità e, concretamente, a chi combatte questo mostro in prima linea. Per questo abbiamo creato la nostra start-up partendo da Napoli, la città che amiamo più di tutte».