Covid a Napoli, alla Sanità arriva il tampone «solidale» per i più bisognosi

Al Rione Sanità parte il tampone solidale. Un’iniziativa pensata per aiutare in questo difficile momento i più bisognosi. A promuoverla l’associazione “Sa.Di.Sa. - SANITÀ, Diritti in Salute”, insieme alla Fondazione Comunità di San Gennaro in collaborazione con la Farmacia Mele del dott. Ersilio Mele e la Terza Municipalità, che hanno dato il via ad una rivoluzionaria campagna di Covid-screening dal forte valore sociale.

Sarà infatti offerta la possibilità ai meno abbienti di potersi sottoporre al test ad un costo di soli 18 euro. Una campagna di sensibilizzazione che appare particolarmente importante in questo momento, in cui nei quartieri popolari tanti nuclei familiari, anziani soli e senza fissa dimora che non hanno la possibilità di sottoporre al tampone in questa fase di emergenza sanitaria.

Sarà possibile, inoltre, per quanti vogliano supportare il progetto, donare tamponi a chi non può sostenerne il costo, attraverso la formula del “tampone sospeso” che richiama la filantropica usanza napoletana, diffusasi nella seconda guerra mondiale, del “caffè sospeso”.

