La manifestazione “Il tampone solidale” organizzata da “Farmacisti attivi sul territorio” del dott. Pietro Carraturo si terrà il 20 dicembre 2020 presso Piazza Municipio dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

L’iniziativa pone al centro la crisi covid e il conseguente disagio che i meno abbienti provano in questi mesi di paura e incertezza. Infatti i costi dei dispositivi individuali di sicurezza come mascherine e gel disinfettanti, ed infine i tamponi, per rilevare la presenza del virus, pesano non poco sul bilancio familiare di chi, già da prima della pandemia aveva problemi ad arrivare alla fine del mese.

A beneficiare dell’iniziativa saranno quindi i cittadini più bisognosi che non hanno compiuto 16 anni e gli over 68, per gli altri il prezzo del test sarà calmierato nettamente e potranno eseguire l’esame con le farmacie in zona aderenti al progetto.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare tutti i cittadini di fronte a questa crisi mondiale e di rispettare i bisogni legati alla salute del prossimo

