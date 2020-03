Coronavirus a Napoli, tappezzieri regalano mascherine: «Vogliamo produrne 10.000»

Trecento mascherine sono state distribuite questo pomeriggio, lungo l’intero tratto di via Stadera a Poggioreale. Un’azione di solidarietà nata dall’impegno di tre tappezzieri napoletani che - vista la carenza di presidi sanitari - hanno deciso di mettersi a lavoro, sfruttando le competenze ed i materiali a loro disposizione.



Una vera produzione “in grande” - supportata anche dalle sarte del territorio - che nelle prossime settimane continuerà al ritmo di 400 mascherine al giorno.

«Ci siamo posti l’obiettivo di produrne almeno 10.000” commentano Alessandro Coppola, Salvatore Niespolo e Domenico Pone. “Crediamo sia giusto mettersi in gioco per venire in contro alle esigenze di una città che, mai come in questo momento, ha bisogno dell’impegno di tutti. Le speculazioni a cui abbiamo assistito ci hanno dato lo slancio giusto per metterci all’opera».

Proprio per questo motivo, i tre artigiani, hanno deciso di regalare alla cittadinanza il loro lavoro e la loro professionalità.

«Lo hanno fatto - afferma il consigliere della IV Municipalità Mario Maggio - mettendo a frutto la loro esperienza ed adoperando materiali come il tnt idrorepellente, accoppiato con un tnt leggero e sanitario per proteggere naso e bocca. Tutti noi gli siamo grati e continueremo ad aiutarli nella distribuzione anche nei prossimi giorni. Il cuore di Napoli batte ancora più forte in questi momenti di difficoltà».

