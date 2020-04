Coronavirus a Napoli, tre ragazzine a bordo di uno scooter: l'eccezione in una città che rispetta le norme

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In ogni famiglia, c'è spesso una pecora nera. Accade anche a Napoli, dove, nei giorni del coronavirus , con la città tappata in casa seguendo per la maggior parte le norme del governo per evitare il contagio, c'è qualcuno che quelle regole non le rispetta.Erano in tre, a bordo dello stesso scooter. Con tanto di mascherine sul volto, ma strette l'una all'altra.Un'illegalità, quella di stare in tre a su un motorino, che spesso abbiamo già visto, aggravata in questo caso dal mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Un episodio certamente da denunciare, di cui indignarsi. Ma che in questo momento rappresenta un'eccezione in una città che in larga parte, in questi giorni così difficili, si sta dimostrando disciplinata e ligia ai provvedimenti imposti.Ma. Pe.