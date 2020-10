Napoli, in Tribunale una folla di avvocati in attesa dei processi: «Rischio Covid»

Tanti avvocati in attesa di processo. Aula 419, ore 10, dinanzi alla nona sezione penale del Tribunale di Napoli, c’è chi si ribella e chiede l’intervento dei vertici del Tribunale, oltre a sollecitare la levata di scudi della camera penale e del consiglio dell’Ordine. È stato l’intervento del penalista Maurizio Capozzo, reduce da un periodo di quarantena dopo aver contratto il coronavirus (ma attualmente è negativo) a sollevare il problema: “Esiste un protocollo che ha scandito il rientro in Tribunale e il funzionamento della giustizia, secondo il quale non è possibile superare la trattazione di un certo numero di fascicoli nella stessa udienza da parte dello stesso giudice”. Ad intervenire in aula il consigliere dell’Ordine degli avvocati Alfredo Sorge e il segretario della camera penale Mario Fortunato.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Tribunale di Napoli, casi di Covid in aula: stop alla sezione... L'EPIDEMIA Tribunale di Napoli, maxi assembramento per il processo Concorsopoli L'EPIDEMIA Covid in tribunale a Torre Annunziata: giudice positiva, scoppia la...

Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA