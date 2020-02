Coronavirus, a Napoli l'avvocatura sul piede di guerra: «Non andremo in tribunale, poco igiene. Persino i bagni senza sapone»

Più che la riforma della prescrizione poté il Coronavirus. L'avvocatura dichiara guerra ai vertici giudiziari napoletani che hanno deciso di mantenere aperte le aule di udienza, respingendo l'appello di chiudere per motivi precauzionali le aule della cittadella giudiziaria del Centro direzionale.

Riunito per tutta la giornata in seduta straordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati napoletani sceglie la linea dura, e in una nota firmata dal suo presidente Antonio Tafuri "contesta formalmente" le decisioni assunte dal presidente della Corte d'Appello, Giuseppe De Carolis e dal procuratore generale Luigi Riello. Fino alla fine i rappresentanti dell'avvocatura hanno valutato l'idea di indire l'astensione dalle udienze, a cominciare da lunedì; alla fine lo sciopero non è stato proclamato, anche se di fatto lunedì sarà veramente difficile che si tengano udienze in Tribunale. Vediamo perché.



«Riscontro - si legge in una nota firmata dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Antonio Tafuri e rivolta agli stessi De Caroli e Riello - il Vostro odierno comunicato congiunto per contestare formalmente tutto quanto asserito. Ho personalmente constatato in data odierna che dalle ore 11,00 alle ore 13,30 non era presente alcun addetto incaricato alla disinfezione degli ambienti del Palazzo di Giustizia. Con testimoni ho praticato la Piazza Coperta e tutti i piani della Torre A, della Torre B e della Torre C, ivi compresi i locali bagno, ed ho rilevato il totale deserto».

«L'unica disinfezione praticata - prosegue Tafuri - è stata quella dei locali del Consiglio dell'Ordine, a nostra cura e spese mediante ditta specializzata, con personale munito di tuta e attrezzatura per la disinfezione. Tale disinfezione è iniziata alle ore 7,00 ed è terminata nei locali del Palazzo di Giustizia alle ore 12,00; è stata anche segnalata con i prescritti cartelli e proseguirà in quanto vi sono altri locali da sanificare. Inoltre, è stato praticato l'intervento anche nei locali COA presso il Giudice di Pace ed anche in tale Ufficio si è riscontrata la totale assenza di personale addetto dall'Ufficio alla sanificazione».

Grave la situazione sottolineata dall'Ordine degli avvocati: i quali denunciano che «peraltro, nella stragrande maggioranza dei bagni non vi erano dispensatori di sapone e, là dove vi erano 1 o due dispensatori, gli stessi erano vuoti. Per non parlare dei liquidi igienizzanti che, benché da noi richiesti sin da domenica sera, continuano a latitare in tutto il Palazzo di Giustizia del centro direzionale e degli uffici giudiziari esterni.

«Comunque - aggiunge Tafuri - ritengo che la mezza giornata di sabato e, forse, quella che verrà domani domenica, siano del tutto insufficienti rispetto alle migliaia di metri quadri di cui si compone il Palazzo di Giustizia e tutte le strutture collegate. Attendo, a conclusione dell'intervento di disinfezione-sanificazione, attestazione formale della ditta incaricata e del personale sanitario che certifichi il completamento dello stesso a regola d'arte e secondo i dettami della normativa di settore. Aggiungo che nella seduta di ieri 28.2. u.s. il Consiglio dell'Ordine ha rilevato numerose criticità e insufficienze del provvedimento da Voi emesso cd."Linee Guida", in quanto l'organizzazione delle udienze continua ad essere inadeguata a liberare i corridoi e gli androni del Palazzo di Giustizia, dove si verificano assembramenti di avvocati (e di tanti altri soggetti legittimati) in attesa di discutere le udienze in una situazione insostenibile ed insalubre».

«Nella giornata di lunedì prossimo - conclude la nota - vi faremo avere le osservazioni puntuali sulle carenze del vostro documento. Vi invito e diffido a chiedere immediatamente alle Autorità competenti (Prefetto di Napoli e Presidente della Regione Campania) provvedimenti intesi ad analizzare la situazione di emergenza presso il Foro di Napoli sulla base del dato certo ed incontestabile che, allo stato, gli unici casi di positività riscontrati a Napoli sono quelli che hanno riguardato Avvocati. Ciò imporrebbe la sospensione delle udienze per evitare la indiscriminata diffusione del contagio tenuto conto che gli avvocati contagiati, nella inconsapevolezza del loro stato, hanno continuato a lavorare ordinariamente sia allo studio che presso il Palazzo di Giustizia di Napoli e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli ed altri Giudici di Pace del Circondario. In tal modo, è molto probabile che anche altri avvocati e, forse, magistrati e personale amministrativo, siano rimasti contagiati e in questo momento ne siano del tutto inconsapevoli. Vi invito, infine, a indire un tavolo tecnico con la presenza di tutti i soggetti interessati, presidenti degli ordini forensi del distretto e tutte le autorità competenti per la disamina della situazione e l'adozione di provvedimenti. Ritengo che tale riunione dovrebbe essere convocata per lunedì 2 marzo alle ore 8,00, prima dell'inizio delle attività giudiziarie».

