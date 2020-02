Il presidente della, il procuratore generale di Napoli, di intesa con i presidenti e i procuratori della Repubblica di Napoli e di Napoli Nord, il presidente dele il presidente ed il procuratore della, hanno adottato oggi, si legge in una nota, «misure precauzionali volte a prevenire il contagio da coronavirus nelle suddette sedi giudiziarie, misure conformi alla normativa primaria (Dl 23 febbraio 2020 n.6) e alle disposizioni e direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Giustizia».LEGGI ANCHE C'è il Coronavirus: la Regione annulla il convegno sul Coronavirus «Sono state richieste alle competente direzione generale per la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli e Napoli Nord - aggiunge la nota - di adottare tempestivamente ulteriori idonee di igienizzazione degli spazi comuni e non degli edifici».