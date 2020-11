De Magistris: «Il Vesuvio che erutta Covid? Brutta immagine, ma la trasmissione non era contro Napoli»

«Il Vesuvio che sembra eruttare virus? Un'immagine brutta, di certo sbagliata di cui francamente non mi sono neppure accorto in quanto ero in collegamento dal mio ufficio e non guardavo la scenografia. La trasmissione, però, non è stata affatto contro Napoli. Anzi si è documentato ieri come altre volte come la cattiva gestione politica della sanità regionale stia danneggiando i cittadini napoletani e gli operatori sanitari. Il disegno è quindi sgradevole ma contestualizzandolo con il tema in trasmissione, non ha nulla a che vedere con le campagne denigratorie nei confronti della città che spesso siamo costretti a leggere, a vedere ed ascoltare». Lo afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando «alcune reazioni apparse on line», come rileva una nota del Comune, sulla trasmissione Non è l'arena di ieri sera condotta da Massimo Giletti.

