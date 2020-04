LEGGI ANCHE

Centinaia di controlli, pochi denunciati, cittadini disciplinati che si attengono alle disposizioni della Regione e del governo per evitare assembrati. All'ombra del Vesuvio si è consumata una Pasquetta surreale: niente scampagnate e picnic, pinete deserte, evitata la ressa degli anni passati che spesso ha provocato anche problemi al traffico e danni all'ambiente. L'appello del presidente dell'area protetta,, che aveva invitato la gente a rinunciare a raggiungere le mete solitamente battute il Lunedì in Albis è stato sostanzialmente accolto. Ha probabilmente pesato anche la paura di incorrere nei serrati controlli annunciati: in campo carabinieri, poliziotti, finanzieri, ma anche agenti di polizia municipale e volontari di protezione civile.Le vie di accesso al vulcano, poi, sono state presidiate anche dalla forestale, che si è avvalsa anche dell'uso delle telecamere di videosorveglianza, da tempo funzionanti all'interno dei sentieri. Nato per prevenire gli incendi estivi e gli sversamenti di spazzatura, il sistema di sorveglianza da giorni sta monitorando i movimenti di possibili escursionisti: nei giorni passati ci sono state denunce, non ieri. E così, le sanzioni sono scattate fuori dall'area del Parco, precisamente a Palma Campania. Qui i militari dell'Arma guidati dal maresciallo, hanno denunciato e messo in quarantena nove persone: otto di queste provenivano dai paesi vicini (Domicella e Carbonara di Nola) e si stavano dirigendo verso l'antico borgo collinare di Castello; l'altra è stata fermata e denunciata mentre circolava senza motivo in piazza De Martino. A Palma il sindaco Nello Donnarumma aveva comunque chiuso la via di accesso alla pineta Tribucchi. Tutto tranquillo, invece, a Terzigno, Ottaviano e Somma Vesuviana. A Terzigno i carabinieri hanno effettuato controlli presso la pineta di Piana Tonda, a Ottaviano nella cosiddetta Valle delle Delizie e a Somma Vesuviana in località Santa Maria a Castello: tutti posti che, negli anni passati, venivano presi d'assalto dai pendolari della Pasquetta, che spesso lasciavano anche rifiuti e degrado. Identici controlli ci sono stati a Torre del Greco, dove pure ci sono pinete, e ad Ercolano, lungo la strada che porta al Gran Cono: l'accesso al cratere è chiuso da tempo, ma la via spesso era battuta dai turisti, che stavolta vi hanno rinunciato. A Torre del Greco e Boscotrecase, poi, hanno perlustrato il territorio anche i volontari dell'associazione Primaurora, che negli anni passati erano in prima linea contro i vandali della Pasquetta: «È stato un successo ma proponiamo ai Comuni di predisporre controlli serrati anche per le prossime Pasquette, il territorio va tutelato sempre».A Trecase il sindacoha coordinato personalmente un servizio straordinario di controllo del territorio con la partecipazione della polizia locale, della Protezione Civile comunale e delle guardie ambientali dell'associazione I falchi del Vesuvio. Il drappello ha pattugliato i punti strategici di ingresso alla pineta del Vesuvio. Un centinaio di automobilisti e pedoni sono stati sottoposti a controllo. L'autodichiarazione resa da ognuno è stata acquisita dalle forze dell'ordine e sarà soggetta a verifica da parte dei caschi bianchi. «Sono molto soddisfatto del servizio, abbiamo lanciato un messaggio chiaro a tutti: bisogna restare a casa. Solo così si può interrompere la catena del contagio. Sono certo che appena le evidenze scientifiche lo consentiranno le autorità competenti valuteranno di ridurre le misure restrittive» ha dichiarato il primo cittadino.