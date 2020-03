Volontari in strada per combattere il Coronavirus. Accade a piazza Mercato dove, da ieri, è attiva una vera e propria task force di cittadini che, armati di tute e attrezzi appositi, stanno girando nel quartiere per una rudimentale sanificazione delle strade. Ieri pomeriggio i volontari sono stati impegnati in piazza ma già da oggi pomeriggio, come fa sapere il consigliere della II Municipalità Ciro Cinquegrana, saranno realizzati interventi di sanificazione anche nei tanti vicoletti della zona, quelli che forse necessiterebbero degli interventi più massicci e immediati.



L'intero quartiere ha partecipato all'intervento che, gli stessi volontari ci hanno tenuto a sottolinearlo, non vuole sostituirsi al Comune ma che vuole essere un segnale di partecipazione e collaborazione da parte dei cittadini.il disinfettante è praticamente introvabile nei pochi negozi aperti - sono state messe a disposizione dai residenti che hanno voluto dare così il loro contributo all'iniziativa.

Fin dalla prima pubblicazione del calendario degli interventi programmati da Asl e Asìa - forse a causa di un "difetto" di comunicazione - sono scoppiate polemiche in tutta la città. In molti, tra i cittadini, si aspettavano una sanificazione completa in tutta Napoli, cosa impossibile come si sono affrettati a sottolineare i vertici di Asìa e lo stesso sindaco de Magistris che, proprio nelle scorse ore, ha voluto precisare come, a rotazione, saranno realizzati interventi in tutta la città, non lasciando indietro alcuna strada.

«Quando abbiamo visto che inizialmente piazza Mercato era stata esclusa dagli interventi di sanificazione ci siamo immediatamente attivati - ha spiegato l'esponente del secondo parlamentino Ciro Cinquegrana - perchè crediamo che questa zona così densamente popolata di Napoli non possa aspettare i tempi tecnici degli interventi che realizzeranno Asl e Asìa. Abbiamo procurato tute impermeabili, mascherine e gli attrezzi per spruzzare il disinfettante e siamo scesi in strada per fare da soli una prima sanificazione delle strade, in attesa che il Comune intervenga anche dalle nostre parti. Abbiamo saputo - prosegue Cinquegrana - che il prossimo calendario di interventi dovrebbe prevedere anche piazza Mercato. Bisogna però capire cosa s'intende per piazza Mercato. Al di là della piazza che pure necessita di interventi, ci sono decine di vicoli e vicoletti dove abitano migliaia di persone e che non possono essere lasciati indietro».

Anche nella zona di piazza Mercato, inoltre, si stanno registrando problemi relativi al mancato prelievo dei rifiuti. Asìa è in estrema difficoltà a causa della malattia di alcuni suoi dipendenti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Decine di cumuli che si segnalano praticamente in ogni quartiere. «Bisognerà provvedere al più presto alla rimozione dei rifiuti - ha poi concluso Ciro Cinquegrana - perchè cominciano ad essere veramente tanti ed è inutile sanificare strade dove non si riesce nemmeno a portare via la spazzatura».

Intanto anche sui social i cittadini dimostrano di avere un occhio decisamente "attento". Da poche ore è nato il gruppo Facebook " Gruppo Temporaneo Sanificare Napoli" che ha lo scopo di monitorare - rigorosamente dall'alto di balconi e finestre - gli interventi che in queste ore Asl e Asìa stanno realizzando nelle strade previste dal calendario di interventi.

