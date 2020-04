LEGGI ANCHE

, nonostante il via libera alla apertura delle librerie decretato dal Governo nel nuovo Dpcm. “Le indicazioni sulle misure da adottare per lo svolgimento del lavoro dei librai e la fruizione degli ambienti da parte dei lettori in condizioni di sicurezza sono ancora poco chiare – spiega Antonio Serpe, CEO di Mooks, l’azienda a capo dei franchising – e scegliamo, nonostante il duro colpo economico subito in questo periodo di chiusura delle nostre attività, di prolungare l’enorme sacrificio per ora. Già in tempi meno sospetti (dal 22 febbraio) a tutela di tutti avevamo deciso di bloccare le centinaia di prenotazioni, italiane ed europee, che arrivavano per il nostro Book&Bed, ormai apprezzato in tutto il mondo. Condividiamo – aggiunge – le perplessità esposte nell’appello lanciato dal gruppo Librai Editori Distribuzione in rete (LED), sui rischi sanitari della circolazione di librai e lettori che scenderanno per raggiungere le librerie, sui tempi e i modi dell’acquisto di un libro, che data la sua meravigliosa natura e il suo significato, ben differiscono da quelli dell’acquisto di generi alimentari o altri prodotti di prima necessità. Siamo certi che i nostri clienti, uomini, donne, e tanti giovani affamati di cultura e amanti dei nostri spazi e delle nostre iniziative, condivideranno questa scelta di tutelarli e tutelarci, di tutelare questa splendida città, dal cuore enorme, restando ancora un poco a casa per ritrovarci con maggiore serenità alla fine di questa emergenza. Ci sarà tempo – conclude Serpe – per tornare a ‘vivere’ la libreria, non solo ad attraversarla, ma è importante mantenere alta l’attenzione adesso perché dopo possa essere come e meglio di prima”., afferente anch’esso alla Mooks, aveva già chiuso dal 1 marzo 2020 in vista dei lavori propedeutici all’apertura della nuova e più grande sede di 700 mq, sempre in via Luca Giordano, angolo via Pitloo, che riprenderanno non appena le disposizioni del governo lo consentiranno. I librai dell’azienda in questo periodo di chiusura continueranno a fornire consigli di lettura a tutti coloro che ne faranno richiesta attraverso i social degli store.