Un hashtag per fare fronte comune contro il nuovo Coronavirus “Covid-19 e le tante iniziative di questi giorni: #napolirestainpiedi. A promuoverlo una cordata di imprenditori e professionisti, con il patrocinio della Confapi di Napoli, che lanciano un appello: “No alla resa” e si attivano per dare un messaggio alla città di Napoli e a tutti quelli che la amano e la visitano.



«Nel giro di poche settimane - hanno sottolineato - il nostro mondo è cambiato, il nuovo virus ha fermato le popolazioni, le ha rese immobili. Tante le difficoltà sanitarie ed economiche che inevitabilmente ci ritroveremo ad affrontare nei mesi successivi». “#napolirestainpiedi è la voce di tutti noi, l'invito a non mollare perché solo uniti si è forti e solo insieme si va avanti”: https://youtu.be/EKmjdHJzvk8

