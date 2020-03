Buoni spesa da 200 a 350 euro alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. A Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, nel Napoletano, dopo il bando per ricercare le attività disposte ad accettare i voucher, è stato redatto l'avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa o fornitura di generi di prima necessità rivolto a persone che versano in grave disagio economico. Possono presentare richiesta di ammissione tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Sociale N30 (Torre Annunziata quale ente capofila, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase appunto).LEGGI ANCHE Coronavirus, l'appello di Immobile, De Martino e altri vip ai loro concittadini: «Restiamo ancora a casa» oppure della ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. «Il richiedente - si legge in una nota - alla data di presentazione dell'istanza, deve dichiarare l'assenza di fonti di reddito del proprio nucleo familiare e di aver percepito nel periodo 1 gennaio-29 febbraio 2020 un reddito complessivo non superiore a 3.500 euro lordi». I richiedenti in possesso dei requisiti verranno inseriti in un'apposita graduatoria che darà diritto all'erogazione del contributo una tantum. I buoni spesa saranno erogati per un valore d'acquisto pari a 200 euro per nuclei familiari formati da 1-2 persone; 300 euro per nuclei familiari formati da 3-4 persone; 350 euro per nuclei familiari formati da oltre 4 persone.La richiesta va inoltrata all'indirizzo mail emergenzaspesatorreannta gmail.com, oppure mediante servizio whatsapp al 348.3883985. Qualora dovesse essere scelta questa seconda modalità, l'interessato dovrà inviare una foto del modulo e del documento d'identità e, al momento del ritiro dei buoni spesa, sarà tenuto a sottoscrivere il modulo personalmente. Gli interessati potranno presentare la propria istanza entro e non oltre le ore 23,59 del 3 aprile 2020.Stiamo mettendo in atto tutte le misure possibili per dare sostengo ai cittadini che si trovano ad affrontare in particolare vicissitudini di carattere economico - afferma l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Torre Annunziata, Martina Nastri - Vogliamo fornire aiuti importanti a coloro i quali, in questo periodo di particolare emergenza, hanno difficoltà a provvedere al proprio sostentamento o a quello dei propri familiari. Agiremo con giudizio assicurandoci di elargire il beneficio esclusivamente a coloro che ne hanno necessità».