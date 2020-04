LEGGI ANCH

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gioia grande a Cardito», questa sera con un post su Facebook il sindacoha comunicato la notizia più bella.La piccola aveva contratto il virus qualche settimana fa, e oggi è risultata negativa al secondo tampone.«La mia amministrazione esprime vicinanza e gioia a lei e alla sua famiglia, invita quanti seguono questo profilo ad estendere gli auguri lasciando un messaggi nei commenti». E da tutta Cardito, e non solo, arrivano centinaia di commenti di commozione dopo tanta paura per la piccolina, e in un periodo così drammatico. Conclude il sindaco: «Con gli occhi di questa piccina guardiamo al futuro con speranza. Forza Cardito».