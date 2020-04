Coronavirus: niente festa di compleanno per Vincenzo, disabile. «Ma vorrebbe come regalo gli auguri da Belen, Diletta Leotta o un calciatore del Napoli»

Ultimo aggiornamento: 16:48

PORTICI. Ama il Napoli fin da quando era bambino, Vincenzo Celotto. Ma purtroppo da quando aveva otto anni una grave forma di distrofia muscolare l’ha costretto su una sedia a rotelle e a rinunciare al sogno di diventare un grande calciatore come i suoi beniamini. Qualche anno fa ha perso una sorella di 32anni, morta per la stessa malattia e le sue condizioni negli anni si stanno aggravando. Il 30 aprile Vincenzo compie 40 anni ed aspettava questo momento da anni. «Dovrà essere una grande festa- diceva- e dovremo invitare Belen o Diletta Liotta che dovranno festeggiare con me».Purtroppo, a causa del lockdown e delle restrizioni per il Coronavirus , Vincenzo non potrà festeggiare. Così i familiari, per regalargli un momento di gioia per il suo compleanno che ricorderà per tutta la vita. Una vita che non è stata mai troppo facile ma che Vincenzo ha sempre affrontato con il sorriso sulle labbra e la passione per la maglia azzurra. A lanciare un appello la sorella Angela e il cognato Giorgio Mosca. «Ogni anno a Natale- dicono- gli regaliamo una statuina dei suoi idoli del Napoli acquistata a San Gregorio Armeno.È felice come un bambino e le colleziona. Ora è triste perché non può festeggiare il suo compleanno a causa del Covid-19 per cui, anche d’accordo con sua madre, vorremmo renderlo felice. Ama Diletta Liotta e Belen Rodriguez, anche un loro videomessaggio di auguri potrebbe essere un regalo indimenticabile. O anche il videomessaggio di uno dei calciatori del Napoli non lo dimenticherebbe per tutta la vita». Un appello rivolto alla Società Calcio Napoli e a tutti coloro che possono contribuire a rendere felice Vincenzo nel giorno del suo 40esimo compleanno.