«Noi autisti di scuolabus a Napoli: dimenticati e senza aiuti economici»

«Siamo 300 famiglie senza nessun tipo di aiuto economico dall’inizio dell’emergenza, siamo allo stremo». A lanciare il grido d’allarme è Giovanni Polito, autista del trasporto scolastico a Napoli. Con la chiusura delle scuole lo scorso 25 febbraio, a causa dell’emergenza Covid-19, per lui come per altri 300 autisti di scuolabus l’attività si è fermata.

«Ci siamo sentiti mancare il terreno sotto i piedi. Per noi che abbiamo una licenza Ncc Ts il rapporto lavorativo si instaura direttamente con i genitori, per cui oggi non percepiamo nulla - spiega Giovanni - Per noi non è prevista nessuna forma di sussidio o di aiuto, nei vari decreti ministeriali non rientriamo da nessuna parte». Una situazione che ha gettato nello sconforto la famiglia di Giovanni così come quelle di tanti altri lavoratori dubbiosi sul futuro della loro attività. Le perplessità riguardano soprattutto la futura ripresa dell’attività lavorativa. Alla riapertura delle scuole gli autisti temono infatti possibili limitazioni sul numero di passeggeri che influirebbero fortemente sulle entrate economiche. Così, come spiega Giovani, insieme a molti altri autisti napoletani hanno deciso di costituire un’associazione per chiedere un effettivo riconoscimento del Comune di Napoli e ricevere quindi adeguato sostegno.

«Tra di noi ci sono tante famiglie con bambini piccoli e serie difficoltà ad andare avanti, vogliamo che il Comune e la Regione ci ascoltino. I pochi spiccioli che avevamo ormai sono finiti, ma di che morte dobbiamo morire?»

