Duecento tute protettive e duecento paia di guanti giunti all'ospedale di Nola: arriva da Cicciano il messaggio di solidarietà ai medici ed al personale sanitario che lavora senza sosta al servizio di un territorio che conta 600 mila abitanti.A lanciare la campagna a favore del Santa Maria della Pietà è stata l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Corrado che ha aperto un conto corrente sul quale sono state effettuate le donazioni.Nei prossimi giorni saranno acquistate anche mascherine ed altri dispositivi. «Siamo consapevoli degli sforzi che stanno compiendo all'ospedale di Nola ed è per questo - ha spiegato il primo cittadino Giovanni Corrado, che tra l'altro è anche medico - che abbiamo voluto lanciare un segnale di vicinanza a chi si prende cura di noi. D'altra parte lavorare per tutelare la salute della comunità significa anche contribuire ad alleviare i disagi di un presidio sanitario che è strategico per la nostra area. Sono orgoglioso dei miei concittadini che insieme con tutta l'amministrazione comunale hanno risposto con slancio all'iniziativa».Parola d'ordine, mobilitazione. E anche a Nola si raccolgono fondi da destinare all'ospedale cittadino. Tra le tante iniziative anche quella lanciata dall'associazione Festa eterna che promuove il crowdfunding sul sito www.retedeldono.it.ano. Li ispira Paolino, il santo della solidarietà e dell'amicizia. I soldi raccolti serviranno ad acquistare quel materiale sanitario, che dietro consiglio degli stessi medici che lavorano nel presidio, potrebbe risultare utile ad azzerare qualche disagio.