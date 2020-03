Sono in distribuzione in questi giorni le mascherine protettive per i cittadini di alcuni comuni del Nolano. A donarle un’azienda del territorio, la Goeldlin Collection Srl di Antonio Goeldlin. I dispositivi di protezione individuale, lavabili e riutilizzabili, sono stati consegnati agli enti comunali che provvederanno alla distribuzione ai singoli cittadini e alle attività commerciali del territorio. Tra i comuni interessati Nola, Cicciano, Cimitile, Roccarainola. “Un piccolo gesto per un territorio che in questi anni ci ha dato tanto - ha detto Antonio Goeldlin - Vogliamo ricambiare una piccola parte di quanto abbiamo ricevuto: in questo momento così delicato l’imprenditoria deve essere in prima linea e offrire ogni contributo possibile”. © RIPRODUZIONE RISERVATA