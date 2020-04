Coronavirus a Capri: meno sbarchi, cambiano gli orari della Funicolare

Ultimo aggiornamento: 20:09

E' questo l'annuncio dato dalla SIPPIC Funicolare di Capri, in ossequio alle ordinanze regionali del 12 marzo e comunali del 5 e 13 aprile, che riducono i collegamenti marittimi da Napoli e Sorrento. A seguito dell'emanazione delle ordinanze è scritto nel documento diffuso ieri, l'azienda ha adottato i seguenti orari: la prima corsa da e per Marina Grande alle 7.45, l'ultima corsa mattutina alle 11.00 con conseguente chiusura delle stazioni alle 11.15. La riapertura pomeridiana è stata fissata alla 14.15 con la prima corsa alle 14.30, mentre l'ultima corsa dalle stazioni della Piazzetta e di Marina Grande avverrà alle 17 con chiusura alle 17.20. Tale decisione è in linea, spiega l'azienda, in ottemperanza alle ordinanze in vigore che non consentono a ben 15 operatori che vengono da Napoli di tutti i livelli occupazionali di non poter arrivare a Capri e l'azienda a tutela della loro salute ha preferito che lavorassero dalle loro abitazioni in smart working.Provvedimenti di protezione sono stati presi dai collaboratori e lavoratori residenti a Capri, disponendo per loro un orario di intervallo dalle 11.15 alle 14.15 con lo scopo di farli rientrare presso le loro abitazioni, anche perchè nessun mezzo marittimo partiva o sbarcava sull'isola. Nella fase 2 la società ha comunicato che si uniformerà alle nuove ordinanze comunali e regionali, tenendo sempre alta l'attenzione alla salute dei propri collaboratori, dei cittadini dell'isola e ai viaggiatori tutti augurandosi che presto ci si avvii alla ripresa economica nell'interesse dell'intero comparto turistico caprese. Il documento della SIPPIC Funicolare si conclude poi non parole di ottimismo sperando in una ripresa con la fasa 2 e conclude: " la storica funicolare di Capri oggi più che mai è vicina a suoi dipendenti, a tutti i cittadini capresi e al proprio Sindaco per combattere insieme il covid-19.Ce la dobbiamo fare, ce la faremo!... solo con una fattiva e reciproca collaborazione".