Coronavirus, De Luca accoglie il piano orario dei collegamenti marittimi per Capri

Capri. È stata accolta a tempo di record dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la richiesta, inviata questa mattina dai Sindaci di Capri ed Anacapri, Marino Lembo ed Alessandro Scoppa, di rimodulare il piano orario dei collegamenti marittimi da e per Capri previsto dall’ordinanza n.14 emanata ieri dallo stesso De Luca con l’intento di ridurre del 50% i trasporti su tutto il territorio campano, contenendo così il rischio di contagio da Coronavirus.e così , a partire da domani, 14 marzo, la prima tratta da Napoli Calata di Massa per Capri si effettuerà con la nave veloce alle 5.35, mentre la seconda, la terza e la quarta partenza saranno effettuate alle 9.00, alle 13.30 e alle 19.40 con la nave lenta. Con il ripristino della corsa delle 9.00 le due amministrazioni hanno raccolto un importante risultato, poiché a bordo del traghetto veloce vengono imbarcati anche mezzi ed autoveicoli che trasportano sull’isola beni ed alimentari di prima necessità. La soppressione di questo mezzo di mezzo avrebbe difatti provocato seri problemi approvvigionamenti degli esercizi isolani. Soddisfatti i due sindaci ed anche la cittadinanza per la rapida soluzione della problematica, con nuovi orari anche da Capri a Napoli con il traghetto lento, la cui prima partenza sarà effettuata alle 6.40, la seconda alle 11.00 e la terza alle 17.40. Ultima partenza da Capri alle 20.15 con la nave veloce, sabato e domenica esclusi. A mantenere i collegamenti tra Capri e Sorrento sarà invece la nave veloce, con la prima partenza alle 7 del mattino e la seconda alle 13.35, esclusi il sabato e la domenica. Per la tratta Sorrento – Capri, sempre con la nave veloce della Caremar, la prima partenza sarà alle ore 9.00 e la seconda alle 19.25, sempre escludendo il sabato e la domenica. Per quando riguarda gli aliscafi, sono previste tre corse in partenza da Napoli, alle 7 e alle 12.40 con la Snav e alle 16 con la Nlg, mentre da Capri il primo aliscafo a lasciare il porto di Marina Grande sarà quello della Snav alle 8.05, il secondo, sempre Snav, 13.40, e il terzo alle 17.05 con la Nlg. Questo è il piano orario che dovrebbe rimanere in piedi fini al 25 marzo, concordato da Regione, Amministrazioni e Compagnie alla luce di un preminente interesse pubblico di garanzia dei servizi minimi.