Coronavirus, da domani a venerdì scuole e palestre chiuse a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Un'altra maestra della Don Bosco al Cotugno per sospetto contagio da Coronavirus: scuole e palestre chiuse da domani a venerdì. Con un’ordinanza dell’ultima ora il sindaco Giovanni Palomba ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti del territorio da domani a venerdì per il contenimento del contagio da Covid-19. In serata, infatti, dopo una riunione a Palazzo Baronale con il responsabile Asl Vincenzo Sportiello, l’assessore alla Pubblica Istruzione Enrico Pensati, la consigliera delegata alla Protezione Civile Maria Orlando, il sindaco ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche (a scuola resta solo il personale ATA) e la chiusura delle palestre cittadine. Una decisione nata dopo l’intensa giornata di lavoro al tavolo permanente istituito nella scuola «Don Bosco- D’Assisi», già chiusa ieri mattina, per la scoperta del caso positivo da coronavirus della docente 47enne di Striano.



“Stiamo dalle prime ore di questa mattina - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - costantemente al lavoro, in concerto con autorità sanitarie locali per affrontare nel modo più giusto ed opportuno, secondo i dovuti protocolli, questi casi di contagio virale. Invito i cittadini alla massima collaborazione e ad evitare esagerati ed ingiustificati allarmismi".



Nel pomeriggio, poi, un’altra maestra della la stessa scuola è stata portata al Cotugno per sintomi febbrili e problemi respiratori. Lí le é stato effettuato il tampone ed il risultato dovrebbe aversi in nottata. © RIPRODUZIONE RISERVATA