Coronavirus a Napoli, lavori in corso all'Ospedale del Mare per i prefabbricati per la terapia intensiva

Ultimo aggiornamento: 15:20

A pochi giorni dall'annuncio del presidente della Regione Campania,, sono già partiti in queste ore i primi interventi presso gli ospedali campani per realizzare moduli prefabbricati «ognuno dei quali conterrà fino a 16 posti perfettamente attrezzati per la terapia intensiva». In corso i lavori all' Ospedale del Mare di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli.Sono le azioni messe in campo dalla Regione per rispondere in maniera adeguata all'eventuale crescita esponenziale del contagio del COVID-19, il terribile virus che ha già messo in affanno diverse strutture sanitarie. «Lavoriamo per essere pronti e per evitare situazioni estreme com'è accaduto al Nord, dove l'aumento del numero dei contagiati ha determinato situazioni drammatiche, con rischio di non poter assicurare assistenza ai pazienti» ha detto il governatore De Luca qualche giorno fa annunciando la gara, con procedure eccezionali, per la realizzazione dei moduli.In queste ore si sta lavorando. Uno spazio di oltre 4mila metri quadrati a ridosso della palazzina degli uffici amministrativi e del parcheggio riservato ai dipendenti.Per ora si procede, con l'utilizzo di una ruspa, a spianare il terreno così da poter costruire una solida base su cui montare i moduli prefabbricati.Un lavoro delicato che occuperà i prossimi tre giorni. Come ha spiegato il direttore generale dell'Asl Napoli 1 centro, Ciro Verdoliva , i moduli «verranno consegnati chiavi in mano, con le apparecchiature necessarie, i ventilatori, mentre la Regione sta acquistando le altre attrezzature a partire dai letti».L'obiettivo è, dunque, creare un'area dedicata esclusivamente a pazienti COVID-19 che necessitano di ventilazione. Un reparto che potrebbe diventare operativo già nei primi giorni di aprile.