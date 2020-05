Una cittadina residente a Ottaviano è risultata positiva al tampone per l’infezione da Covid – 19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Luca Capasso, attraverso una diretta facebook. L’anziana donna era stata ricoverata in ospedale per altri problemi di salute e dagli accertamenti effettuati nel presidio medico è emersa la positività al virus. Tuttora è ricoverata in ospedale.

LEGGI ANCHE Coronavirus in Campania, 4 morti e 134 pazienti guariti nelle ultime 24 ore: contagio zero a Caserta e Avellino

Il Comune di Ottaviano ha provveduto a mettere in isolamento i familiari e i conoscenti che hanno avuto contatti con la signora: si tratta di 7 persone in totale. Ricostruita anche la mappa delle frequentazioni degli ultimi 14 giorni.

Nel corso della diretta, il sindaco Luca Capasso ha ribadito l’appello alla prudenza e al buonsenso: “E’ necessario che tutti seguano le regole. Controllare tutti è impossibile: ci vuole un comportamento corretto da parte della gente”



© RIPRODUZIONE RISERVATA