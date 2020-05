Coronavirus, il parrucchiere: «No alla protesta. Affidiamoci agli esperti, su facebook vi spiego perchè»

C'è chi è sceso in strada a tagliare i capelli per protesta e chi si accinge a partecipare alle manifestazioni via web e non solo, per far sentire la propria voce. E poi c'è chi aspetta e chiede di ascoltare i virologi e chi è impegnato a prendere decisioni per contrastare la pandemia.

Attivo nel sociale (da 4 anni offre taglio e piega gratis un giorno a settimana alle donne con la pensione minima) e nelle iniziative per valorizzare i Quartieri spagnoli dove vive e lavora, il parrucchiere napoletano Salvatore Visone nei gioni scorsi aveva affidato a facebook (sulla pagina HairStudio76) il suo pensiero sulla chiusura dei negozi come il suo, a seguito dell'emergenza Coronavirus e della manifestazione in programma domani, lunedì 4 maggio. Oggi alle 17.30 sulla pagina fb Hairstudio76 Salvatore Visone risponderà alle domande di chi lo seguirà e spiegherà la sua posizione sulla riapertura. «Il nostro salone non parteciperà a nessuna protesta contro le normative vigenti, vogliamo lavorare in tranquillità garantendo una location sanificata e adeguata alle problematiche attuali. La nostra esperienza nel settore ci insegna che bisogna affidarsi a chi ne sa più di noi», è scritto su fb. Il governo ha deciso che queste attività riapriranno il 1 giugno, ma bisogna aspettare la Regione Campania che potrebbe prevederne un'anticipazione. «Non vogliamo rischiare di infettarci quindi rispetteremo come sempre tutte le indicazioni e le decisioni che ci riguarderanno», precisa Visone sui social. © RIPRODUZIONE RISERVATA