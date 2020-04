LEGGI ANCHE

Controlli dei carabinieri forestali, telecamere accese lungo i sentieri dell'area protetta, massima attenzione: al Parco nazionale del Vesuvio si preparano a stanare anche gli irriducibili della Pasquetta, quelli che non intendono rinunciare alla scampagnata all'ombra del vulcano nonostante i divieti dettati dalla necessità di prevenire l'infezione da coronavirus.È il presidente dell'ente di Palazzo Mediceo,, a lanciare un appello, invitando tutti a restare a casa: «Spero che presto ritorneremo a frequentare i meravigliosi sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio e a godere delle bellezze del nostro territorio ma adesso bisogna continuare a restare a casa e rispettare le regole imposte dai provvedimenti del Governo e della Regione Campania». Casillo spiega che il Parco sta già preparandosi per la riapertura (da poco sono stati inaugurati anche nuovi sentieri) e invita a fare la spesa comprando i prodotti del territorio: «Acquistiamo e consumiamo le eccellenze enogastronomiche prodotte nel Parco Vesuvio così da aiutare le aziende che oggi stanno vivendo un momento di grande difficoltà».La preoccupazione, però, resta.in tutte le zone solitamente battute da turisti e visitatori, facendosi aiutare anche dalle telecamere di sorveglianza, tutte pienamente funzionanti. Anche i sindaci si stanno attrezzando: il primo cittadino di Trecase Raffaele De Luca ha annunciato un piano d'azione con vigili, carabinieri, volontari di protezione civile e guardie ambientali: «Verificheremo le strade del paese e tutti i punti di accesso al Parco nazionale», spiega De Luca.Oltre a quelle di Trecase, sono diverse le zone da tenere sotto controllo: per esempio località Santa Maria a Castello a Somma Vesuviana (dove proprio nel periodo pasquale si intensifica il culto per la Madonna) ma soprattutto la pineta di Terzigno, a Piana Tonda, dove gli avventori ogni anno sono centinaia. Anche qui il primo cittadino promette controlli a tappeto: «Ci sarà tempo per andare sulla pineta, appena questa emergenza sarà finita. Saremo inflessibili», dice FAnche l'accesso al Gran Cono, ad Ercolano, è a rischio visite: nonostante lo stop alle visite guidate, la strada che porta al cratere viene spesso battuta. Occhio, infine, ai sentieri delle pinete di Torre del Greco.