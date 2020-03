Sono risultati negativi i tamponi effettuati su due dei tre casi sospetti di coronavirus a Sorrento. I risultati dei test sono arrivati in serata dall'ospedale Cotugno di Napoli. Da due giorni, ricoverati in isolamento all'ospedale di Sorrento per forte tosse, ci sono un giovane di Sant'Agnello e una signora napoletana con villa a Nerano, frazione di Massa Lubrense. Bisognerà attendere domani per sapere invece se a causare la morte di un uomo di 74 anni di Massa Lubrense sia stato il coronavirus. A mettere in allarme i medici la notizia di una sua recente vacanza in Thailandia.

LEGGI ANCHE